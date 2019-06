POL-OL: +++ Unfall beim Abbiegen zwischen PKW und Radfahrerin +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots) – Am Samstag den 22.04.2019 gegen 16:25 Uhr kommt

es an der Kreuzung Cloppenburger Straße / Sophie-Schütte-Straße in

Osternburg zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin und

anschließender Unfallflucht. Der stadteinwärts fahrender Fahrer eines

schwarzen PKW Jaguar mit Hamburger Kennzeichen einer Autovermietung

biegt von der Cloppenburger Straße in sehr aggressiver Fahrweise nach

links in die Sophie-Schütte-Straße ab. Dabei beachtet er nicht eine

auf einem Radweg stadtauswärts fahrende bevorrechtigte 70-jährige

Radfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin

verletzt wird. Der PKW-Fahrer stellt den Wagen in der

Sophie-Schütte-Straße kurz vor dem Yachthafen ab und flüchtet

unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den PKW und dessen

Fahrer am heutigen Samstag zwischen 12 und 17 Uhr in Oldenburg

beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115

entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

