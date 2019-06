FW-Schermbeck: Vermeindlicher Zimmerbrand sorgte für Einsatz

Schermbeck (ots) – Der Notruf am Freitagabend erreichte die

Leitstelle aus einem Flüchtlingswohnheim am Schulweg gegen 22:48 Uhr.

Ein Bewohner meldete, dass er Essen auf dem Herd stehen hatte und

die Wohnung kurz verlassen hatte. In diesem Moment war die

Wohnungstür von einem Windzug zugefallen und der Bewohner kam nicht

mehr zurück in seine Wohnung. Da der Bewohner der deutschen Sprachen

nicht ausreichend mächtig war, wurde aufgrund der wagen Informationen

mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ alarmiert. Vor Ort wurde dann die

Wohnungstür mit einem Türöffnungsgerät geöffent und der Küchenbereich

kontrolliert, jedoch ohne Feststellung. Im Anschluss wurde ein

Ersatzzylinder in die Tür verbaut. Der Einsatz endete um 23:25 Uhr.

Auch für die Leitstellendisponeten ist es extrem schwierig bei

Verständigungsproblemen immer das richtige Alarmstichwort zu

benennen. Die Feuerwehr rückt jedoch lieber einmal zu viel als

einmal zu wenig aus. Auch hier ein Lob an die Mitarbeiter/innen der

Leitstellen von Feuerwehr und Polizei für ihre tägliche Arbeit.

