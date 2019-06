FW Dülmen: Bilder zum Pferdehofbrand in Merfeld

Dülmen (ots) –

Ursprungsmeldung: Pferdehofes in Vollbrand mehrere Feuerwehren im

Einsatz

22.06.2019, 20:07 Uhr

Dülmen (ots) – Den Vollbrand eines Pferdehofes im Dülmener

Ortsteil Merfeld haben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am

Samstag (22.06.) seit 18.10 Uhr in Arbeit. Nachdem zuerst das

Stallgebäude in Flammen aufging, hat der Brand auf das Wohnhaus

übergegriffen. Vier Bewohner wurden mit leichten Verletzungen in

Krankenhäuser gebracht. Die Pferde konnten durch die Eigentümer in

Sicherheit gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern

an. Unterstützt werden die Löschzüge Merfeld, Dülmen, Welte, Daldrup

und Hiddingsel dabei von der Feuerwehr Reken und dem Löschzug

Nottuln. Der Rettungsdienst von DRK und Feuerwehr Dülmen ist mit

mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort. Zudem werden

Einsatzkräfte und Bewohner von der DRK-Betreuungseinheit Mitte

versorgt. Aktuell sind wir mit über Wir berichten weiter.

