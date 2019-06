POL-HAM: BMW X6 gestohlen

Hamm-Herringen (ots) – Unbekannte stahlen am Samstag, 22. Juni, in

der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 03.30 Uhr, in der Carlo-Schmid-Straße

einen weiß folierten BMW X6 (Originalfarbe schwarz). Das hochwertige

Auto mit Hammer Kennzeichen parkte ursprünglich am Fahrbahnrand. Wer

hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Pkw

machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0

entgegen. (as)

