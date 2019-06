POL-PDWIL: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall – Fahrerin nur leicht verletzt

Landscheid (ots) –

Am 22.06.2019, gg. 14.30 Uhr ereignete sich auf der L60 zwischen

den Ortschaften Landscheid und Großlittgen ein Verkehrsunfall.

Eine 22jährige Frau fuhr mit ihrem PKW von Großlittgen in Richtung

Landscheid und wurde dabei von einem Fahrzeugführer übersehen, der

von Landscheid aus kommend in die entgegengesetzte Richtung fuhr und

seinerseits nach links in Richtung Hof Hau abbiegen wollte.

Da der entgegenkommende Fahrzeugführer bereits zum Abbiegen

angesetzt hatte, musste die junge Frau nach rechts ausweichen und

anschließend geradeaus in ein angrenzendes Feld fahren, um einen

Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern.

Nach dem Verlassen der Fahrbahn durchfuhr sie jedoch den

Straßengraben, woraufhin sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem

Dach liegend zum Stillstand kam.

Glücklicherweise wurde die Frau durch den Verkehrsunfall nur

leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern

noch an.

Im Einsatz waren neben der Polizei Wittlich auch der

Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber, sowie ein örtlicher

Abschleppdienst.

