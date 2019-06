POL-ME: 63-jähriger Mann mit Motorroller gestürzt und schwer verletzt – Heiligenhaus – 1906123

Mettmann (ots) –

Am Samstagmorgen des 22.06.2019, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein

63jähriger Mann aus Heiligenhaus mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die

Rheinlandstraße in Richtung Höseler Straße. In Höhe der

Rieskuhlstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und

verletzte sich schwer. Der 63jährige wurde mit dem Rettungswagen in

ein Velberter Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die

Rheinlandstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 45

Minuten gesperrt. Am Leichtkraftrad entstand ein geringer

Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.