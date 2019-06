POL-NB: Vermisster 13-Jähriger aus Greifswald

Greifswald (ots) –

Seit dem 21.06.2019, um 14:30 Uhr, wird das 13-jährige Kind Thore

Raeder aus Greifswald vermisst. Dieser wohnt in einer

Betreuungseinrichtung in Greifswald und wollte zu seiner Mutter, um

dort zu übernachten. Dort kam er aber nicht an. Der Gesuchte ist 165

cm groß. Hat blonde bis mittelbraune mittellange Haare. Und er ist

von kräftiger Statur. Zuletzt trug er eine lange dunkle Hose und ein

dunkles T-Shirt. Er führt einen Rucksack bei sich. Die

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Aufsuchen des

Gesuchten.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Greifswald unter der

Telefonnummer 03834-540224, in jeder Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.