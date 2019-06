LPI-SLF: Polizei übte mit Rettungskräften den Ernstfall im ICE-Tunnel

Katzhütte (ots) –

Zahlreiche Einsatzkräfte der Thüringer Landespolizei waren heute

in und um den ICE-Tunnel Fleckberg bei Katzhütte, im Schutzbereich

der Landespolizeiinspektion Saalfeld im Einsatz und beteiligten sich

an einer Großübung an der unter anderen die Deutschen Bahn,

Feuerwehren, Rettungskräfte, THW und Bundespolizei beteiligt waren.

Gemeinsam probte man zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr an dem 1490m

langen Fleckberg-Tunnel den Ernstfall. Simuliert wurden der Brand und

die Evakuierung eines vollbesetzten ICE-Zuges. Dabei galt es für die

Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Saalfeld und ihrer

nachgeforderten Kolleginnen und Kollegen aus zahlreichen anderen

Polizeidienststellen sowie der Bereitschaftspolizei vielfältige

Aufgaben zu erledigen. Unter anderen waren Gefahrenbereiche

abzusperren, Schaulustige abzuweisen, Rettungswege freizuhalten, der

Verkehr umzuleiten und zu lenken, Zeugen zu befragen, Vermisste zu

suchen, Personen zu identifizieren und Beweise zur möglichen

Unfallursache zu sichern. Zu Spitzenzeiten waren dabei rund 200

Landespolizeibeamte aus Saalfeld und ganz Thüringen beteiligt. Nach

erster Einschätzung der polizeilichen Einsatzführung, die durch die

LPI Saalfeld und die Landeseinsatzzentrale gestellt wurde, war die

Übung ein klarer Erfolg. Sie zeigte aber auch Punkte auf, die man für

kommende Einsätze und Ernstlagen optimieren kann. Die Polizei dankt

den von notwendigen, vorübergehenden Sperrungen betroffenen

Fahrzeugführern und Anwohnern der umliegenden Gemeinden für ihr

gezeigtes Verständnis.

