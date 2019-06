POL-PPRP: Schwanenfamilie in Ludwigshafen gerettet

Ludwigshafen (ots) –

Am frühen Samstagmorgen meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer eine

Schwanenfamilie auf der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen. Die beiden

erwachsenen Schwäne waren mit ihren noch flugunfähigen vier

Jungtieren auf Erkundungstour und befanden sich auf der Fahrbahn der

Bruchwiesenstraße. Von dort aus gelangten sie in die

Christian-Weiß-Straße und liefen anschließend zu den Bahngleisen der

Bundesbahn. Die „Großfamilie“ konnte von der Polizei und der

zwischenzeitlich verständigten Tierrettung der Berufsfeuerwehr

Ludwigshafen wieder Richtung Bruchwiesenstraße geführt werden. Nach

Absicherung der stark befahrenen Straße konnten die Schwäne diese

gefahrlos überqueren, um zu ihrem Ziel die „Große Blies“ zurück zu

kehren.

