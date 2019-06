FW-MK: Tierrettung in der Sundernstraße Ecke Siegfriedstraße

Iserlohn (ots) –

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem

ungewöhnlichen Einsatz gerufen, in der Sundernallee Ecke

Siegfriedstraße war ein Entenküken in einem Gullyschacht endeckt

worden. Der verkantete Gullydeckel stellte sich als besonders

schwieriges Hindernis heraus, das schließlich mithilfe des

Teleskopladers „Manitou“ der Feuerwehr Iserlohn gehoben werden

konnte. Nachdem das Küken wieder zu der besorgten Mutter gebracht

wurde, konnten die insgesamt 10 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Iserlohn, die mit Einsatzleitwagen, Rüstwagen, Teleskoplader,

Hilfeleistungsfahrzeug und Logistikkomponente angerückt waren, den

Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn

Freya Balk

Telefon: 02371 / 8067210

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Iserlohn | Publiziert durch presseportal.de.