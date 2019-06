POL-KR: Dießem/Lehmheide: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krefeld (ots) – Gestern (21. Juni 2019), um 13:30 Uhr wurde ein

Kleinkraft-/Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem anderem

Pkw verletzt.

Der 41 -jährige Rollerfahrer fuhr die Straße Lehmheide in Richtung

Gladbacher Straße, als er von einer 35-jährigen Fahrzeugführerin

übersehen wurde. Diese kam von der Ausfahrt eines dort gelegenen

Supermarktes und wollte in den fließenden Verkehr einfahren. Der

Rollerfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur

ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.(546)

