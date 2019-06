POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) – Engen-DB Parkplatz am Bahnhofsgebäude

Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Ein am Freitag in der Zeit von ca. 14.00 bis 23.20 Uhr

abgestellter Pkw wurde möglicherweise beim Ein-/Ausparken oder

Rangieren beschädigt. Am parkenden Pkw Daimler-Benz Kombi C 250

entstand ein Schaden (hinterer Stoßfänger) von mehreren Hundert Euro.

Aufgrund der Spurenlage könnte ein angeblich unmittelbar gegenüber

parkender weißer BMW X5 (KN Kennzeichen) als Verursacher in Betracht

kommen. Dieser konnte jedoch nicht angetroffen werden. Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Mühlhausen-Ehingen

unter Tel. 07733-9960-0 in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Gefährliches Überholmanöver

Der 20-jährige Fahrer eines Transporters befuhr am Samstag kurz

vor 15 Uhr die L220 von Wollmatingen in Richtung Waldsiedlung, B33.

Entgegen dem örtlich bestehenden Verbot und trotz Gegenverkehr

überholt der Transporterfahrer in einer langgezogenen Linkskurve zwei

Lkw. Der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw Peugeot kann

nur durch starkes Ausweichen und Bremsen eine Frontalkollision

verhindern. Dennoch kommt es zur leichten Berührung zwischen beiden

Fahrzeugen. Nicht zuletzt dem besonnenen Verhalten der Lkw Fahrer ist

es zu verdanken, dass ein Unfall mit Frontalkollision vermieden

werden konnte.

Konstanz

Alkoholisiert am Steuer

Am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr fiel ein 39-jähriger Fahrer

eines VW Transporter durch ungewöhnliche Fahrweise auf. Ausgerechnet

zivilen Einsatzkräften der Polizei nahm der 39-jährige im

Kreisverkehr Riedstraße die Vorfahrt. Bei einer anschließend

durchgeführten Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,78

Promille festgestellt werden.

Radolfzell-Böhringen

Sachbeschädigung an einem Pkw – Zeugenaufruf

Der linke Außenspiegel eines auf der Singener Straße parkenden,

schwarzen Pkw Smart, wurde am Freitag kurz nach 11.00 Uhr, durch

unbekannte Täterschaft beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist

derzeit nicht von einem Verkehrsunfall auszugehen. Die Polizei bittet

Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07732/950660 beim Polizeirevier

Radolfzell zu melden.

