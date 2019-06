POL-KR: Dießem/Lehmheide: – City-Rollerfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Krefeld (ots) – Gestern (21. Juni 2019), um 15:30 Uhr kam eine

42-jährige Frau mit ihrem City-Roller aus ungeklärter Ursache zu Fall

und verletzte sich leicht. Die Krefelderin fuhr mit ihrem City-Roller

(Tretroller) den Bürgersteig der Berliner Straße in Richtung

Rheinbrücke. In Höhe Essener Straße kam sie aus bisher ungeklärter

Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit eine

Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Krankenhaus gebracht.

