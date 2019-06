POL-OH: (Nachtrag zur Erstmeldung von gestern 17.48 Uhr) Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand und Personenschaden bei Bebra /Rettende Ersthelfer

Fulda (ots) – Am Freitag, den 21.06.2019 gegen 17:30 Uhr kam es

auf der L3250 zwischen Bebra-Iba und Bauhaus zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Gerstungen war auf dem

Weg nach Bebra vermutlich durch die tiefstehende Sonne derart

geblendet worden, so dass er nach links von der Fahrbahn abkam und

frontal gegen einen Baum fuhr. Der PKW fing sofort Feuer. Durch

sofortiges Einschreiten der Unfallzeugen und Ersthelfer konnte der

schwer verletzte PKW-Fahrer noch rechtzeitig aus dem PKW geborgen

werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und wurde durch die

eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Der Unfallfahrer kam mit dem

Rettungswagen in Begleitung des Notarztes ins Klinikum Bad Hersfeld.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13000 EUR am

Fahrzeug sowie an der brandgeschädigten Fahrbahnoberfläche.

(Berichterstatter: Sandrock, POK – PSt. Rotenburg)

Kling, EPHK – FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Osthessen | Publiziert durch presseportal.de.