POL-REK: 190622-2: Unfallbeteiligtes Kind gesucht – Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) – Die Polizei sucht einen etwa zwölf Jahre

alten Jungen, der bei einem Verkehrsunfall stürzte und sich

vermutlich verletzte. Die erziehungsberechtigten Eltern werden

gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (19. Juni) um 13:20 Uhr auf

der Donatusstraße. Dort fuhren zwei Radfahrer (15 und vermutlich 12)

auf dem Geh-/Radweg aus Richtung Bonnstraße in Richtung Köln. An der

Einmündung Marie-Curie-Straße fuhr zeitgleich eine 22-jährige

Autofahrerin in Richtung Donatusstraße, um dort nach rechts in diese

einzubiegen. Sie missachtete nach Angaben eines Zeugen die Vorfahrt

beider Radfahrer, die in der Folge der Kollision stürzten und wobei

sich der 15-Jährige leicht verletzte. Die 22-Jährige sowie der

15-Jährige verblieben an der Unfallstelle, der etwa 12-Jährige

hingegen stieg auf sein Rad und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei

bittet die Erziehungsberechtigten und weitere Zeugen darum, sich zum

Bekanntwerden möglicher Verletzungen und zur Rekonstruktion des

Verkehrsunfalles mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon

02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

