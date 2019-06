POL-OE: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Drolshagen (ots) – Am Freitag um 13:40 Uhr befährt ein 25-jähriger

Motorradfahrer aus Bocholt die K13 von Dumicke in Fahrtrichtung

Wintersohl. In einer langgezogenen Linkskurve kommt er, vermutlich

aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und

verletzt sich bei dem anschließenden Sturz in der Wiese schwer. Er

wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 7500 EUR.

