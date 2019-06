POL-OE: Motorradfahrer ist unaufmerksam und verletzt sich

Attendorn (ots) – Am Freitag um 17:35 Uhr befährt ein 44-jähriger

Lennestädter mit seinem Transporter die Repetalstraße von Helden in

Fahrtrichtung Attendorn. Gerade als er nach links in die K17 abbiegen

möchte, setzt der hinter ihm fahrende 24-jährige Motorradfahrer zum

Überholen an, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Transporter kommt.

In der Folge stürzt der Unfallverursacher und verletzt sich dadurch

leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5300 EUR.

