POL-UL: (BC) Riedlingen – Schwere Kopfverletzung nach Sturz mit Fahrrad / Verletzter im Rausch randaliert im Krankenwagen

Ulm (ots) – Am Freitag gegen 21:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann

mit seinem Fahrrad die Haldenstraße in Riedlingen. Er fuhr entgegen

der Einbahnstraße abwärts und stürzte dabei. Da er sich eine stark

blutende Kopfverletzung zuzog musste er in eine Klinik verbracht

werden. Im Krankenwagen fing der deutlich unter Alkohol und Drogen

stehende Mann so an zu randalieren, dass ihm die Polizei Handschellen

anlegen musste. Der Transport in die Klinik musste wegen der

Aggressivität des Mannes von der Polizei begleitet werden. Neben

Strafanzeige erhält der Mann eine Rechnung für den zusätzlichen

Polizeieinsatz, den sein Verhalten verursacht hat. Außerdem musste

der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

