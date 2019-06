POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 22.06.2019

Betzdorf (ots) – 1. Diebstahl

Tatort: 57555 Mudersbach, Steinstraße 19

Tatzeit: 20.06.2019 bis 21.06.2019 08:30 Uhr

Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten von der Ladefläche

eines Lkw in der Tatzeit Freischneider. Die Polizei bittet um die

Mithilfe von Zeugen unter 02741/9260

2. Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unfallort: 57548 Kirchen, Jungenthaler Straße, Einfahrt Lidl

Einkaufsmarkt

Unfallzeit: 21.06.2019, 09:16 Uhr

Hergang: Aufgrund nicht beachten der Vorfahrt kam es zu einem

Verkehrsunfall an der o.a. besagten Örtlichkeit. Hier stießen ein

Kleinbus und ein Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Zudem wurde einer der beiden beteiligten Fahrzeugführer

verletzt. Da die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe

verschmutzt wurde, musste die Straßenmeisterei zur Säuberung

anrücken.

3. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57520 Steinebach/Sieg, Am Bahndamm 4 Unfallzeit:

21.06.2019, 08:45 Uhr Hergang: Ein 25-jähriger Fahrzeugführer

beschädigte an der Unfallörtlichkeit beim Wenden eine Straßenlaterne

und setzte anschließend seine fahrt fort, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch ermittelt werden.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

4. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57562 Herdorf, Schneiderstraße Unfallzeit: 21.06.2019,

09:29 Uhr Hergang: Zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte kam es in

Herdorf, Schneiderstraße, als ein 78- jährige Fahrzeugführerin, den

Mindestabstand nicht einhielt und auf einen vor ihr fahrenden Lkw

auffuhr. Zum Glück blieb es bei Sachschaden.

5. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57562 Herdorf, Bahnhofsweg Unfallzeit: 21.06.2019,

09:45 Uhr Hergang: Ein vorbeifahrender Lkw schätzte den

seitenabstand zu einem geparkten Pkw falsch ein und streifte diesen.

Dadurch kam es zu Sachschaden.

6. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57567 Daaden, Lamprechtstraße Unfallzeit: 21.06.2019,

10:03 Uhr Hergang: Durch Unachtsamkeit streifte eine

Fahrzeugführerin einen Pkw an der besagten Örtlichkeit. Hierdurch

entstand Sachschaden.

7. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57548 Kirchen, Hauptstraße Unfallzeit: 21.06.2019,

13:02 Uhr Hergang: Auch in Kirchen kam es an der o.a. Örtlichkeit

zu einem leichten Blechschaden, da ein nachfolgender Pkw den

Mindestabstand zum vorausfahrenden Pkw nicht einhielt.

8. Verkehrsunfall nur Sachschaden

Unfallort: 57548 Kirchen, K 94 Ortseingang Wehbach Unfallzeit:

21.06.2019, 13:38 Uhr Hergang: Eine 29-jährige Fahrzeugführerin

fuhr mit ihrem Pkw von Wingendorf nach Wehbach. Ortseingang Wehbach

achtete die Frau nicht auf die vor ihr abbremsenden Pkw . Um einen

Unfall zu vermeiden wich sie nach links aus und beschädigte an der

dortigen Fahrbahnverengung ein Verkehrszeichen. Auch hier mussten der

Pkw und das Verkehrszeichen für den Fehler der Frau büßen.

9. Handydiebstahl

Tatort: 57580 Gebhardshain, Wissener Straße 11a Tatzeit.

21.06.2019, 15:50 Uhr Hergang: Einer Mitarbeiterin des dort

befindlichen Getränkemarktes wurde das Handy entwendet. Sie selbst

gibt an, dass zum Tatzeitpunkt drei junge Männer, südländisches

Aussehen, für den Diebstahl verantwortlich sein könnten. Die Polizei

bittet um die Mithilfe von Zeugen.

10. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57562 Herdorf, Buchenhang

Unfallzeit: 21.06.2019, 19:43 Uhr

Hergang: Ein bisher unbekannter Rollerfahrer befuhr mit seinem

Zweirad die Straße Buchenhang in Herdorf. In Höhe Anwesen 33 stieß er

dort gegen einen geparkten Pkw und kam zu Fall. Trotz der

wahrscheinlich erlittenen Verletzung bestieg de Fahrer sein Fahrzeug

und setzte seine Fahrt fort. Laut der Beschreibung von Zeugen dürfte

es sich um einen etwa 40 jährigen Mann handeln. Dieser soll einen

schwarzen Roller gefahren haben. Er selbst trug kurze eine kurze

dunkle Hose, ein weißes T- Shirt und einen schwarzen Helm. Auch hier

bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

11. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Unfallort: 57520 Rosenheim, Hachenburger Straße Unfallzeit:

22.06.2019, 04:17 Uhr Hergang: Unter dem Einfluß von Alkohol kam

ein 19- jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve

mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen

Bordstein. Der Pkw war genau wie sein Fahrer nicht mehr fahrbereit.

Der Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe wurde fällig und

der Pkw musste mittels Abschleppunternehmen von der Unfallstelle

entfernt werden. Auf den jungen Mann wartet nun ein Strafverfahren.

Zudem wird er die nächsten zeit als Fahrzeugführer nicht mehr am

Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

12. Ruhestörung

Als wären die oben aufgeführten Einsätze noch nicht genug, hatte

die Polizei in Betzdorf in der Nacht wieder zahlreiche Einsätze wegen

Ruhestörung zu bearbeiten. Hier wird noch einmal ( alle Jahre

wiederkehrend ) an alle appelliert, doch gegenseitig etwas Rücksicht

zu nehmen.

