POL-UL: (HDH) Giengen/BAB 7 – Aquaplaning / Porsche knallt in Leitplanke

Ulm (ots) – Offensichtlich nicht mit Aquaplaning gerechnet hat ein

49jähriger Autofahrer am Freitagabend gegen 21.40 Uhr. Der Porsche

des Mannes kam auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Giengen und

Heidenheim in Fahrtrichtung Würzburg plötzlich ins Schleudern. Im

weiteren Verlauf prallt der 911 Carrera zunächst mehrfach in die

Mittelleitplanke vor er am rechten Fahrstreifen zum Stillstand kommt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand an Porsche und Leitplanke insgesamt

ein Sachschaden von mehr als 30000 Euro. Glücklicherweise blieb der

Fahrer des Unglücksfahrzeuges unverletzt.

