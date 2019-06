POL-HA: Verkehrsunfall mit verletzten Autofahrern

Hagen (ots) – Am Samstag befuhr eine 29-jährige Autofahrerin die

Altenhagener Brücke in Richtung Hagen-Vorhalle. Um 04.30 Uhr geriet

sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Seat in den

Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 56-jähriger VW-Fahrer konnte

einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurden die

beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme

stellten die Polizisten fest, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert

war. Ihr wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen und ihr

Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Autos wurden stark beschädigt

und mussten abgeschleppt werden. Die Hochbrücke war für den Zeitraum

der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Tweets by polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Hagen | Publiziert durch presseportal.de.