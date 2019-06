POL-HI: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Hildesheim (ots) – Am Freitag, gg. 20.25 Uhr kam es in Sarstedt an

der Kreuzung Breslauer Str./Am Teinkamp zu einem Unfall zwischen zwei

Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein ca.

40-jähriger Fahrradfahrer die Straße Am Teinkamp. An der Kreuzung zur

Breslauer Str. missachtet er das Rotlicht der dortigen Ampel und

kollidiert deshalb mit einem 65-jährigen Sarstedter auf seinem

Pedelec, der den Rad- und Fußweg in Richtung Heisede befährt. Durch

die Kollision fallen beide Radfahrer. Der Unfallverursacher rappelt

sich auf und flüchtet auf der Breslauer Str. Richtung Stadteinwärts.

Sein Unfallgegner kann ihn kurzzeitig noch festhalten, wird jedoch

durch den Flüchtenden körperlich attackiert. Eine Streife der Polizei

kann den flüchtenden Fahrradfahrer auf seinem weißen Fahrrad im

Bereich Görlitzer Str. noch feststellen, jedoch verliert sich nach

kurzer Verfolgung die Spur im Bereich Auf der Welle. Der

Pedelec-Fahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. An

seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80 Euro Zeugen,

die Hinweise auf den geflüchteten Fahrradfahrer geben können, werden

gebeten die Polizei Sarstedt unter der Tel. 050669850 zu

kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Hildesheim | Publiziert durch presseportal.de.