POL-HI: Versuchter Einbruch in ehemaliges Schulgebäude

Hildesheim (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem

17.06. und dem 21.6. versucht in das ehemalige Schulgebäude in der

Jahnstraße, Nordstemmen, einzubrechen. Unter anderem versuchte man

ein Fenster aufzuhebeln, was mißlang. Die Polizei bittet Personen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel.

05066/9850 zu melden.

