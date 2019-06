POL-AC: Aachener Polizei weiter im Einsatz – Zwischenbilanz

Aachen/Viersen/Bedburg (ots) – Nach den Großveranstaltungen am

Freitag ist die Aachener Polizei weiter im Einsatz.

Am Rande der Versammlung „Fridays for Future“ erhielt am

Freitagnachmittag die Polizei Kenntnis darüber, dass die Bastei an

der Krefelder Straße durch eine unbestimmte Personengruppe seit den

Nachmittagsstunden besetzt wird. Da das Gebäude unter anderem

einsturzgefährdet ist und sich die Personen gegen den Willen des

Besitzers dort aufhielten, wurden die Hausbesetzer durch

Lautsprecherdurchsagen aufgefordert das Gebäude zu verlassen und sich

kooperativ zu verhalten. Da die Betroffenen dieser Aufforderung nicht

nachkamen, räumten Polizeibeamte gegen 19 Uhr die Örtlichkeit.

Insgesamt nahmen die Beamten 14 Personen kurzfristig in Gewahrsam und

stellten ihre Personalien fest, fünf Tatverdächtige nahmen die

Polizisten fest.

Gegen 18:30 Uhr blockierten 800 Personen im Bereich Rommerskirchen

die Gleise zwischen dem Kraftwerk Niederaußem und Neurath. 500 dieser

Personen hatten zuvor eine Polizeikette durchbrochen und führten zum

Teil Schutzbewaffnung mit sich. Die Polizei stufte vor Ort die

Zusammenkunft auf den Gleisen als Versammlung ein. Das Geschehen

dauert derzeit weiter an.

Auch in Viersen, Bedburg und Hochneukirch stoppte die Polizei

zunächst die Aktivisten, um ihr Vordringen in den Tagebau zu

verhindern. In Viersen harrten zunächst ca. 700 Personen für mehrere

Stunden in Bussen am Bahnhof aus, obwohl man ihnen angeboten hatte,

sich in alle andere Richtungen zu entfernen. Erst am Abend setzten

sie sich dann mit den Bussen in Bewegung. In Gut Asperschlag lagern

nun ca. 240 Personen aus dieser Gruppe. Aktuell befinden sich noch

150 Personen aus der Viersener Gruppe an einer Kreuzung im

Stadtbereich Viersen.

In Bedburg wurden rund 550 Personen aus gleichem Grund

vorübergehend angehalten. In der Folge wurde rund 500 Personen die

Weiterfahrt mit dem Zug in Richtung Horrem ermöglicht. 50 Personen

kehrten mit dem Bus zum Camp Standort zurück.

In Hochneukirch wurde einer Personengruppe von 1600 nach diversen

Kooperationsgesprächen ein Aufzug von Hochneukirch nach Keyenberg

ermöglicht. Dort haben sie sich niedergelassen und verbringen dort

die Nacht.

Der Einsatz dauert an. Es wird nachberichtet.

