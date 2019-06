POL-GT: Verkehrsunfall in Halle mit einem Schwerverletzten

Gütersloh (ots) – Halle (Westf.) – (RB) – Am Freitagabend gegen

17.59 Uhr befuhr ein 36-jähriger Versmolder die Osnabrücker Str. (B

68) in Halle, in Richtung Borgholzhausen. Kurz vor der Einmündung

Osnabrücker Str. / Weststraße beabsichtigte er mit seinem Skoda auf

der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er einen 59-jährigen

Motorradfahrer aus Werther, welcher die B 68 mit seiner

Harley-Davidson, aus Richtung Borgholzhausen in Richtung Halle

befuhr. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer in den Graben

geschleudert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die

Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Motorradfahrer wurde durch

den Unfall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein

umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der Schaden auf

16.000,- Euro geschätzt.

