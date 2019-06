POL-VIE: 190621 Kempen: 2 Radfahrer stoßen zusammen

Kempen (ots) – Ein 54 und 53 Jahre altes Paar aus St.-Hubert fuhr

am Samstag gegen 18:20 Uhr nebeneinander mit dem Fahrrad über einen

Anliegerweg um nach Kempen zu gelangen. Ohne sich über die weitere

Fahrtrichtung zu einigen erreichten sie die Straße Am Selder. Da sie

hier in unterschiedliche Richtungen abbiegen wollten kreuzten sich

ihre Fahrlinien. Beide stürzten. Die Frau verletzte sich und wurde in

ein Krankenhaus gebracht. Beide waren ohne Fahrradhelm unterwegs./jp

(714)

