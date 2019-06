POL-WI-KvD: Illegales Straßenrennen – Zeugenaufruf

Wiesbaden (ots) – Am Freitag, 21.06.2019, um 16:30 Uhr, ereignete

sich in Wiesbaden, Balthasar-Neumann-Str. ein Verkehrsunfall mit zwei

beschädigten Fahrzeugen. Ein 24jähriger Wiesbadener befuhr mit einem

Mietfahrzeug, VW Golf R, die Balthasar-Neumann-Str. in Richtung

Berliner Straße. Im Bereich einer Kurve verlor er aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug und

prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme gaben

Zeugen an, dass sich dieser VW Golf vermutlich ein Rennen mit einem

weißen Mercedes C200 Cabrio mit rotem Verdeck geliefert haben soll.

Beide Fahrzeuge sollen demnach mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit die Straße entlang gefahren sein. Der VW Golf

überholte im Bereich der Kurve den Mercedes und kam dabei von der

Fahrbahn ab und prallte gegen den geparkten Pkw.

Der Fahrer des Mercedes verließ zunächst den Unfallort erschien

aber später, während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei, wieder vor

Ort.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme der

Führerscheine und der Fahrzeuge angeordnet. Ein Verfahren wegen des

Verdachts eines illegalen Straßenrennen eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu o. g. Sachverhalt, Personen

und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen

Verkehrsdienst, Tel.: 0611 – 345 2260 oder jeder anderen Dienststelle

in Verbindung zu setzen.

Veitinger, PHK -KvD-

