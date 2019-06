LPI-SLF: Unbekannter lockert Radmuttern am PKW

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots) – Zwischen Donnerstag, den

20.06.2019, gegen 16:30 Uhr und Freitag, den 21.06.2019, gegen 06:15

Uhr, wurden in Pößneck von einer derzeit unbekannten Person, die

Radmuttern an einem Opel Astra gelöst. Der PKW befand sich zu oben

angegebener Zeit vor einem Wohnblock am Ettigweg. Zeugen werden

gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon:

03663-4310).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

