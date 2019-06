FW-LK Leer: Neue Ehrenbeamte in der Samtgemeinde Jümme

Jümme (ots) –

In einer kleinen Feierstunde im Rathaus in Filsum wurden am 18.

Juni Funktionsträger einiger Feuerwehren der Samtgemeinde zu

Ehrenbeamte der Samtgemeinde Jümme ernannt. Zudem erhielten die

Feuerwehren, die im vergangenen Sommer beim Moorbrand in Meppen

unterstützt haben, eine Urkunde.

Die Ernennung zum Ehrenbeamten ist immer eine Ernennung auf Zeit.

Die Amtszeit einer Führungskraft in der Feuerwehr dauert in der Regel

sechs Jahre, danach ist eine Neuwahl und bei Wiederwahl eine erneute

Ernennung erforderlich. Kameraden, die zum ersten Mal ins Amt gewählt

werden, werden dann auch für die Dauer von sechs Jahren ins

Ehrenbeamtenverhältnis berufen.

Am Dienstag konnten Remon Hafermann von der Feuerwehr

Detern-Stickhausen-Velde als stellv. Gemeindebrandmeister, Thomas

Rademacher als Ortsbrandmeister der Feuerwehr

Detern-Stickhausen-Velde, Marco Martens als stellv. Ortsbrandmeister

in Detern-Stickhausen-Velde, Oliver Freese als stellv.

Ortsbrandmeister der Feuerwehr Amdorf-Neuburg und Frank Zoutmann als

stellv. Ortsbrandmeister der Feuerwehr Nortmoor, ihre

Ernennungsurkunden von Samtgemeindebürgermeister Johann Boelsen

entgegen nehmen.

Johann Boelsen vergab auch die Urkunden für die Unterstützung beim

Moorbrandeinsatz an die Feuerwehren aus Detern-Stickhausen-Velde,

Nortmoor und Lammertsfehn.

Kreisbrandmeister Johann Waten und Gemeindebrandmeister Gerold

Zwick bedankten sich bei der Verwaltung für die wertschätzende

Veranstaltung, zudem dankten sie den ernannten Kameraden für die

Bereitschaft die jeweilige Funktion übernommen zu haben. „Das ist in

der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, neben Beruf und Familie

ehrenamtlich eine derartige Funktion zu übernehmen, die neben der

immer größer werdenden Bürokratie mit erheblichen Pflichten und

Verantwortung behaftet ist“.

