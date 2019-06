POL-NB: 33-jähriger Mann durch Messerstich schwer verletzt

Neubrandenburg (ots) – In Neubrandenburg kam es am Abend des

21.06.2019, 19.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern in der Max-Adrion-Straße zwischen dem Datze-Center und dem

Platz der Familie. Dabei verletzte ein 24-jähriger Neubrandenburger

einen 33-jährigen Mann mit einem Messer. Der Verletzte wurde durch

einen Notarzt mit einer stark blutenden Halswunde in das Klinikum

Neubrandenburg gebracht. Der Verdächtige hatte zwischenzeitlich den

Tatort verlassen. Er konnte jedoch schnell ermittelt und festgenommen

werden. Die weitere Bearbeitung des als versuchten Totschlags

eingestuften Deliktes, auch zum Motiv und den Hintergründen der Tat

übernahm das FK 1 der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg. Auf

Weisung der Staatsanwaltschaft kam ein Rechtsmediziner zur

Begutachtung des Verletzten zum Einsatz.

Im Auftrag

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.