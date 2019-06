POL-DEL: Nachtragsmeldung: Größere polizeiliche Suchaktion in Jade

Delmenhorst (ots) – Polizei Nordenham: Nach dem derzeitigen Stand

der Ermittlungen gibt es keine objektive Spurenlage, die darauf

hindeutet, dass sich vor Ort ein Verbrechen ereignet hat. Der

ursprünglich geschilderte Sachverhalt wurde von polizeilicher Seite

von Beginn an ernst genommen. Sofort eingeleitete umfangreiche Such-

und Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos und führten zu keinen

weiteren Erkenntnissen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss daher vielmehr

davon ausgegangen werden, dass der Sachverhalt, so wie er von den

beiden jugendlichen Zeugen geschildert worden ist, als fiktiv und

frei erfunden anzusehen ist.

