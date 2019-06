POL-HI: Motorsense gestohlen

Hildesheim (ots) – Unbekannte haben am Dienstagvormittag von einer

Grarageneinfahrt in der Stobenstraße in Emmerke eine offen abgelegte

Motorsense entwendet. Eine Nachbarin beobachtete, wie ein weißer

Transporter vorfuhr und eine männliche Person etwas vom Hof mitnahm.

Hierbei handelte es sich vermutlich um die Sense. Zeugen, die den

Transporter ebenfalls gesehen haben, werden gebeten die Polizei

Sarstedt zu kontaktieren unter 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

