POL-BI: Verkehrsbehinderungen wegen verlorener Ladung auf der BAB 2

Bielefeld (ots) – FK / Bielefeld – BAB 2 – Am Freitag, 21.06.2019,

gegen 09:45 h, kam auf der A2 Richtung Dortmund zwischen den

Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd aus bisher

ungeklärter Ursache ein Lkw mit Anhänger ins Schlingern. Dabei geriet

der Anhänger so massiv ins Schleudern, dass mit Gefahrgut beladenen

Paletten und Gitterboxen teilweise die seitliche Plane des Anhängers

durchschlugen und auf die Fahrbahn fielen. Bei dem Stoff handelte es

sich um ein Pulver, welches giftige und reizende Dämpfe bei starker

Wärmeentwicklung freisetzen kann. Um die Einsatzkräfte nicht zu

gefährden, wurde der unmittelbare Nahbereich abgesperrt. An der

Ereignisstelle konnte der Verkehr lediglich über einen Fahrstreifen

vorbeigeführt werden, während die Feuerwehr mit Schutzanzügen unter

Zuhilfenahme einer Spezialentsorgungsfirma das Pulver in

Spezialbehälter verlud. Teilweise musste die noch auf dem Anhänger

vorhandene Ladung umgeladen werden. Erste Ermittlungen am Ereignisort

ergaben, dass die Ladung des Anhängers bei Fahrtantritt nicht

ausreichend gesichert worden war. Verletzt wurde niemand. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. In Fahrtrichtung

Dortmund entstand bis in die frühen Abendstunden ein Stau von ca. 15

km Länge. Auch auf der Gegenfahrbahn stockte zeitweise der Verkehr in

Höhe der Ereignisstelle. Gegen 22 Uhr wurde die Fahrbahn wieder

freigegeben.

