FW-KLE: Fahrer kracht in Hasselt mit Auto ins Wohnzimmer

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist in Hasselt am Freitagabend

(21.06.2019) durch einen Gartenzahn gekracht – und im Wohnzimmer

eines Wohnhauses zum Stehen gekommen. Der Fahrer war direkt von der

Straße An der Molkerei geradeaus über die Kalkarer Straße (B57) auf

das gegenüberliegende Grundstück gefahren.

Der Fahrer brach erst durch einen Gartenzahn, riss dabei die

Betonfundamente und Teile der Zaunanlage heraus und raste dann durch

den Garten über die Terasse in das Wohnzimmer. Hier wurde die

Fensterfront herausgerissen. Glasscherben und Mauerteile flogen durch

das Wohnzimmer. Zum Unglückszeitpunkt hielt sich die schwangere

Hausbewohnerin im Wohnzimmer auf. Sie wurde verletzt, ebenso der

Unfallfahrer. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in

Krankenhäuser transportiert. Zwei Kinder der Familie hielten sich zum

Unfallzeitpunkt im Obergeschoß auf. Sie blieben unverletzt. Anwohner

berichteten, der Fahrer hätte nach dem Aufprall noch versucht, das

Fahrzeug zurückzusetzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst mit

Notarzt wurden um 20:48 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten

das Fahrzeug und das Gebäude. Der Rettungsdienst übernahm die

Versorgung der Verletzten. Nachdem das Fahrzeug geborgen wurde,

übernahm die Feuerwehr weitere Sicherungsmaßnahmen am Gebäude.

Anschließend wurde das Gebäude an den Eigentümer übergeben.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe können keine Angaben

gemacht werden. Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr

und Rettungsdienst unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor

Stefan Veldmeijer.

