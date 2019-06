FW-EN: Wetter – Wassereinsatz und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die Löschgruppe Wengern wurde an Fronleichnam um 22:46 Uhr zu

einem Hilfeleistungseinsatz in der Varneystrasse alarmiert. Mieter

hörten aus einer bewohnten Wohnung schon längere Zeit das Rauschen

von Wasser. Da in der betroffenen Wohnung niemand öffnete,

alarmierten diese die Feuerwehr. Anschließend drehte der Anrufer noch

den Hauptwasserhahn des Gebäudes ab. Da durch die Einsatzkräfte keine

Gefahr im Verzug festgestellt werden konnte, wurde in Absprache mit

der Polizei, die Wohnung auch nicht gewaltsam geöffnet. Durch Fenster

konnte festgestellt werden, dass die Wohnung selbst trocken war und

das Wasser aufgrund eines defekten Spülkastens an der Toilette

lediglich in diese lief. Für die Feuerwehr waren dadurch auch keine

Tätigkeiten erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten

Stunde beendet werden.

Der Löschzug Alt-Wetter, die Drehleiter und die Tagesalarmierung

der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Freitagmorgen um 08:34 Uhr zu

einem Brandmeldealarm in der Seniorenresidenz in der Friedrichstraße

alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle

waren die Mitarbeiter sehr überrascht, weil keinerlei Alarm in der

Einrichtung aufgelaufen war. Nach einer genaueren Erkundung vor Ort,

konnte tatsächlich kein ausgelöster Melder vorgefunden werden, sodass

die Einsatzkräfte den Einsatz abgebrochen hatten. Nach Rücksprache

mit der Kreisleitstelle in Schwelm handelte es sich um das falsche

Objekt, wohin die Feuerwehr alarmiert worden war. Aufgrund dieser

Erkenntnis wurde durch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug noch

die richtige Einsatzstelle zur Kontrolle angefahren. Dabei handelte

es sich um ein Wohnheim in der Schöntaler Straße. Hier wurde auch ein

entsprechender Melder im zweiten Obergeschoss entdeckt, welcher ohne

entsprechenden Grund ausgelöst hatte. Die Anlage wurde zurückgestellt

und die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben.

