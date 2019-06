POL-AC: Aachen/Viersen – Bisherige Bilanz zu den Großeinsätzen Die Aachener Polizei zieht positive Bilanz zum bisherigen Verlauf der beiden Großveranstaltungen am heutigen Tag in Aachen und Viersen.

Aachen/Viersen (ots) – Die Versammlung „Fridays for Future“ im

Aachener Stadtgebiet mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und

Teilnehmern ist am Freitag, 21.06.2019, weitgehend störungsfrei

verlaufen. Die Polizei gewährleistete die störungsfreie Durchführung

des Aufzuges und der anschließenden Kundgebung am Tivoli. Insgesamt

fünf Gruppen gingen auf unterschiedlichen Wegen zum Kundgebungsort.

Kurz nach 12 Uhr gab es Kletterer an zwei Brücken auf dem

Versammlungsweg. Dies führte zu einem Stopp des Demonstrationszuges.

An einer Brücke handelte es sich um zwei Kinder, die nach Verlassen

der Brücke an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes

übergeben wurden. Die Veranstaltungsteilnehmer setzten anschließend

ihren Aufzug fort und fanden sich am Tivoli ein.

Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ hat für den Zeitraum des

Fronleichnam-Wochenendes zahlreiche Veranstaltungen rund um den

Tagebau Garzweiler angemeldet. In diesem Zusammenhang riefen die

Aktivisten zur Teilnahme am zivilen Ungehorsam auf. Es wurden

Proteste und Blockaden angekündigt. Es gab Hinweise auf den Beginn

von Aktionen ab Freitag, 21.06.2019, 09:00 Uhr.

Pünktlich um kurz nach 09:00 Uhr setzte sich eine erste Gruppe aus

dem Camp Viersen in Bewegung. Eine weitere Gruppe verließ kurze Zeit

später die Örtlichkeit in Richtung Tagebau Garzweiler. Um das

Eindringen in den Tagebau zu verhindern, untersagte die Polizei ab

dem Vormittag den Halt aller Züge im Bahnhof Viersen bis circa 16

Uhr. Zwischenzeitlich trafen mehrere Tausend Aktivisten aus dem Camp

am Bahnhof Viersen ein und organisierten eigenständig Busse für ihre

Weiterfahrt. Nach derzeitigem Stand hat sich der überwiegende Teil

der Veranstaltungsteilnehmer zur Mahnwache Bedburg begeben.

Die Polizei lobt das friedliche Verhalten der Aktivisten während

der Wartezeit am Bahnhof Viersen.

Es wird nachberichtet.

