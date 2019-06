POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

—

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Der 25-jährige Lenker eines Mercedes-Benz und der 49-jährige

Lenker eines Motorrollers befuhren am Donnerstagabend um 21.50 Uhr

hintereinander die Karlstraße in Richtung Nordstadt. Vor der Kreuzung

Karl-/Eisenbahnstraße unternahmen beide einen Fahrstreifenwechsel

nach links, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich eine schwere

Schulterverletzung zuzog. Er musste durch den Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht werden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Vier leichtverletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von etwa

15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend

gegen 20.00 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Adelsreute

und Taldorf ereignete. Der 23-jährige Lenker eines Volkswagen Golf

befuhr die Gemeindestraße in Richtung Taldorf und geriet aufgrund

eines Fahrfehlers auf Höhe des Weiherhofs in einer Rechtskurve auf

die linke Fahrbahnseite, wo es zu einem frontalen Zusammenstoß mit

dem entgegenkommenden Skoda eines 50-jährigen Pkw-Lenkers kam.

Sämtliche Insassen der beiden Fahrzeuge waren angegurtet.

Leutkirch – Wangen – Maierhöfen

Abgängiger Mann aufgegriffen

Ein an Demenz erkrankter Mann entwich am Donnerstagnachmittag aus

seiner Pflegeeinrichtung in Maiershöfen im Landkreis Lindau und

stellte sich an der Autobahnauffahrt Wangen West an die Fahrbahn.

Dort nahm ihn gegen 16.00 Uhr der 49-jährige Lenker eines Pkw auf und

fuhr mit dem Mann direkt zum Polizeirevier nach Leutkirch. Im

Pflegeheim war noch nicht aufgefallen, dass der Bewohner die

Einrichtung verlassen hatte.

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mehrere Graffitis wurden am Donnerstagvormittag an einem

Lebensmittelmarkt in den Bahnhofsarkaden festgestellt. Hinweise

hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei schwerverletzten Personen

ereignete sich am Nachmittag des Fronleichnams-Feiertags gegen 15.15

Uhr auf der Kreisstraße 7913 zwischen Bimmlings und Ottmannshofen im

Unteren Wald. Der 19-jährige Lenker eines Mazda 3 befuhr die

Kreisstraße in Richtung Aichstetten. Im Unteren Wald kam er in einer

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal auf

einen Baum. Der Unfallverursacher war nicht angegurtet. Er und seine

beiden Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, die eine Einlieferung

in umliegende Kliniken erforderten. Am unfallbeteiligten Mazda

entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Vogt

Doppelter Auffahrunfall

Zweimal hintereinander krachte es am Mittwochnachmittag gegen

15.45 Uhr auf der Landesstraße 324 zwischen Vogt und Mosisgreut auf

Höhe der Zufahrt zum Holzmühleweiher. Zunächst verursachte der

42-jährige Lenker eines Citroen aufgrund Unachtsamkeit einen

Auffahrunfall auf den vorausfahrenden Ford Focus eines 73-jährigen

Pkw-Lenkers, der wegen der auf der Fahrbahn geparkten Fahrzeuge und

wegen Gegenverkehr abbremste. Unmittelbar danach stieß der 20-jährige

Lenker eines Krankentransportwagens, ebenfalls aufgrund

Unachtsamkeit, auf den an der Unfallstelle zum Stillstand gekommenen

Citroen und schob die beiden Unfallfahrzeuge noch einmal aufeinander.

Die beiden Insassen des Citroen erlitten hierbei leichte

Verletzungen. Eine Einlieferung in eine Klinik war nicht

erforderlich. In der Gesamtbilanz entstand bei den beiden

Verkehrsunfällen ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Konstanz | Publiziert durch presseportal.de.