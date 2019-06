POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) – Eine 40-Jährige wurde am Freitag, gegen

13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße leicht

verletzt. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Audi auf den verkehrsbedingt

haltenden Citroen der Frau auf. Sie musste mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht werden und konnte es nach ambulanter

Behandlung wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa

5000 Euro. (ag)

