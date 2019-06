POL-HAM: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen

14.50 Uhr, wurden auf der Dolberger Straße drei Personen leicht

verletzt. Eine 51-jährige Frau befuhr mit einem Ford Fiesta die

Dolberger Straße in Richtung Westen. In Höhe – Am roten Läppchen –

fuhr die Frau zunächst auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW

Passat einer 48-Jährigen auf. Der Passat wurde durch die Wucht des

Zusammenstoßes auf den davor befindlichen Hyundai i10 einer

43-Jährigen geschoben. Im Anschluss an diesem Vorgang fuhr von hinten

eine 36-jährige Frau mit einem VW Sharan in die Unfallstelle und

somit auf den bereits zuvor verunfallten Ford Fiesta. Die 51-Jährige

Frau und zwei Mädchen (13 und 16 Jahre) als Mitfahrer in dem VW

Passat mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Sie konnten es nach ambulanter Behandlung verlassen. Die

Dolberger Straße wurde bis etwa 16.15 Uhr voll gesperrt. Der Ford

Fiesta ist nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro.

(ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.