POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Siegen, Polizei Siegen und Polizei Hagen zum Tötungsdelikt in Siegen vom 20.06.2019

Siegen (ots) – Der 15-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Siegen am heutigen Freitag dem Haftrichter

vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Der

Jugendliche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die

Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung sowie zur genauen

Art und Weise der Tatbegehung dauern an.

