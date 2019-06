POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

—

Ravensburg

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw befuhr am Mittwochvormittag im

Zeitraum von 10.15 bis 11.15 Uhr die Olgastraße und streifte hierbei

in der Einbahnstraße einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw der

Marke Jaguar F-Pace mit Rosenheimer Kennzeichen. Der Jaguar wurde an

der rechten Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden beträgt ca. 1.000

Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die

Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu

erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Der 37-jährige Lenker eines BMW befuhr am Mittwochmittag gegen

11.45 Uhr die Meersburger Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor dem

Untertor bog er nach rechts in die Zufahrt zur Kreissparkasse ab.

Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 36-jährigen

Fahrradfahrer, der den Radweg entgegen der freigegebenen

Fahrtrichtung befuhr. Der Fahrradfahrer trug keinen Fahrradhelm. Er

stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der gestürzte

Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine

Klinik verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Das

Fahrrad des 36-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein am Mittwoch im Zeitraum von 11.45 bis 13.15 Uhr im Parkhaus

Bahnstadt auf der Ebene 1 rückwärts eingeparkter Pkw der Marke

Porsche wurde durch den Lenker eines unbekannten Pkw gestreift und an

der vorderen rechten Seite beschädigt. Am Porsche entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte

seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen

Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Die 71-jährige Lenkerin eines Fahrrades befuhr den Kirchweg von

Obereschach her kommend in Fahrtrichtung Oberhofen. Kurz vor

Oberhofen übersah sie einen Poller, der in der Mitte des als Rad- und

Fußweg dienenden Kirchweges aufgestellt ist, um die Durchfahrt von

mehrspurigen Kraftfahrzeugen zu verhindern. Die 71-Jährige stieß

gegen den Poller und stürzte. Sie trug einen Fahrradhelm und erlitt

leichte Verletzungen an der Hüfte. Die 71-Jährige wurde durch den

Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

Ravensburg

Körperverletzung

Ein 31-jähriger, stark angetrunkener Mann erschien am frühen

Morgen des Fronleichnam-Feiertags beim Polizeirevier Ravensburg und

gab an, von mehreren Männern zusammengeschlagen worden zu sein.

Leichtere Verletzungen im Gesicht und ein blutverschmiertes T-Shirt

ließen darauf schließen, dass er tatsächlich an einer tätlichen

Auseinandersetzung beteiligt war. Über den Tatort war er sich nicht

sicher und nannte sowohl den Bahnhof, als auch die Bachstraße und den

Marienplatz als mögliche Orte der Konfrontation. Letztlich legte er

sich fest, vor einer Pizza- und Döner-Gaststätte in der

Schussenstraße geschlagen worden zu sein. Personen, die Hinweise zum

Tatgeschehen und zu den Beteiligten geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Graffitisprayer festgenommen

Ein 32-jähriger Mann wurde am Vormittag des gestrigen Feiertags

gegen 11.45 Uhr durch die Besatzung eines Streifenwagens des

Polizeireviers Ravensburg beim Sprühen eines großflächigen Graffitis

beim Bahnhof, dort am Aufgang zu einer Gaststätte, beobachtet und auf

frischer Tat festgenommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In seiner

Tasche führte der 32-Jährige Werkzeug und andere Gegenstände mit, bei

denen davon auszugehen ist, dass sie durch Diebstahl erlangt wurden.

Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

Ravensburg

Trunkenheit im Verkehr

Der 40-jährige Lenker eines Skoda wurde am Feiertagsnachmittag

gegen 18.15 Uhr auf der Kreisstraße in Fildenmoos einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden starker Alkoholgeruch

und eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Dem 40-Jährigen mit

Wohnsitz in Polen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der

polnische Führerschein zum Eintrag eines Sperrvermerks einbehalten.

Ravensburg

Fahrlässige Brandstiftung

Starke Rauchentwicklung und sich entzündendes Fett auf dem

Küchenherd einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in der

Karlstraße erforderten in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.15

Uhr, den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei. Am

Brandort wurde festgestellt, dass drei Kochtöpfe mit

Lebensmittelinhalt schlicht auf dem nicht abgeschalteten Herd

zurückgelassen wurden, bis sich der Inhalt der Töpfe entzündete und

die Rauchmelder auslösten. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude mit

einem Gebläse vom Rauch befreit hatte, konnten die Bewohner zurück

auf ihre Zimmer. Die Verursacher des Küchenbrandes ließen sich nicht

feststellen. Der Schaden blieb glücklicherweise überschaubar.

Bad Waldsee

Verdächtiges Ansprechen

Eine 52-jährige Passantin wurde am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr

in der Frauenbergstraße durch den Lenker eines Pkw mit

Friedrichshafener Kennzeichen aus dem Fahrzeug heraus in

unangemessener Art und Weise angesprochen und belästigt. Nachdem der

Mann an der Geschädigten vorbeigefahren war, wendete er sein Fahrzeug

und fuhr wieder in Richtung der Frau. Bei der Passantin löste dieses

Verhalten Angst aus, weshalb sie die Polizei verständigte. Sie

beschrieb den Mann als etwa 40 Jahre alt, osteuropäisch, er sprach

deutsch mit Akzent und hatte dunkelbraune Haare. Der Mann erschien

dem Opfer alkoholisiert zu sein. Hinweise hierzu erbittet der

Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Bad Waldsee

Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft

Ein unbekannter Mann rief am Dienstag und am Mittwoch auf dem

Festnetzanschluss eines 67-jährigen Rentners an und gab sich als

Mitarbeiter von Microsoft aus. Er versuchte, dem Gesprächsteilnehmer

weis zu machen, dass sein Computer durch einen Virus befallen sei. In

beiden Fällen hatte der Anrufer den 32-jährigen Sohn des

Anschlussinhabers am Telefon. Der junge Mann ließ sich nicht täuschen

und erklärte dem Anrufer, dass er nicht glaube, dass der

Microsoft-Konzern bei einem einzelnen Nutzer anrufe. Weitere Anrufe

gingen nicht ein. Gleichwohl erstattete der Geschädigte eine

Strafanzeige bei der Polizei.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch

falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im

Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und

des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/them

en-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Bad Waldsee

Wilde Müllablagerung

Eine unzulässige Müllablagerum im Wald wurde dem Polizeiposten Bad

Waldsee am Mittwoch gemeldet. Im Bereich der Zufahrt von der

Bundesstraße 30 zum Schießstand wurde Bauschutt und Restmüll im Wald

abgeladen. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee,

Tel. 07524 4043-0.

Bad Waldsee

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand der 61-jährige Lenker eines

Motorrollers, der am Mittwochabend gegen 18.18 Uhr im Schorrenweg in

Gaisbeuren nach rechts von der Fahrbahn abkam und in ein Blumenbeet

fuhr, wo er mit dem Motorroller umkippte. Der durchgeführte

Atemalkoholtest lässt darauf schließen, dass die Untersuchung der im

Krankenhaus entnommenen Blutprobe einen Blutalkoholwert von mehr als

zwei Promille ergeben wird. Der Führerschein des Rollerfahrers wurde

in Verwahrung genommen.

Baienfurt

Sachbeschädigung an Kfz

Nachdem bereits über das vergangene Wochenende an einem auf einem

Privatgrundstück parkenden Pkw in der Fasanenstraße ein Reifen durch

eine eingedrehte Metallschraube beschädigt worden war, wiederholte

sich diese Tat im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an

der gleicher Stelle. Erneut wurde an einem Pkw eine in einen Reifen

eingelassene Schraube entdeckt, was wie im ersten Fall eine

Reifenreparatur erforderte. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Baienfurt

Einbruch in Tennisheim

Knabbergebäck und Bier waren das Ziel eines oder mehrerer

Einbrecher, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag

in das Tennisheim in der Breiten Straße einbrachen. Hierzu schlugen

die Unbekannten an der verglasten Eingangstür eine Glasscheibe ein,

durch die Öffnung konnten sie in das Gebäude hineinklettern. Die

erbeuteten Lebensmittel wurden noch am Tatort konsumiert, der Unrat

wurde zurückgelassen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Wolpertswende

Verkehrsunfall mit Verletzten

Drei verletzte Fahrzeuginsassen und zwei total beschädigte Pkw

waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Nachmittag des

Fronleichnams-Feiertags gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße 284 im

sogenannten „Mochenwanger Wald“ zwischen Mochenwangen und Aulendorf

ereignete. Die 18-jährige Lenkerin eines Seat Ibiza befuhr die

Landesstraße in Richtung Aulendorf. Sie geriet hierbei vermutlich bei

überhöhter Geschwindigkeit auf das rechte Bankett und geriet

anschließend ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur, wo es zum

Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Volkswagen Golf eines

56-jährigen Pkw-Lenkers kam. Die verletzten Fahrzeugführer und ein

Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in

Krankenhäuser verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder

entlassen werden konnten. An den beiden beteiligten Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

