POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Unfallbeteiligter gesucht

Delmenhorst (ots) – Wildeshausen: Unfallbeteiligter gesucht

Bereits am Montag, den 17.06.2019, gegen 16.40 Uhr, kam es in der

Westerstraße, in Höhe Hausnummer 10, zu einem Verkehrsunfall. Eine

Verkehrsteilnehmerin streifte beim Einparken einen geparkten Pkw und

verursachte an diesem vermutlich Sachschaden. Während die

Unfallbeteiligte ein Geschäft aufsuchte, um von dort die Polizei zu

informieren, entfernte sich der Geschädigte vom Unfallort. Die

Polizei bittet den bislang unbekannten Beteiligten, sich unter

04431-9410 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

