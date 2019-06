POL-K: 190621-4-K Kirchendiebe auf frischer Tat gestellt

Köln (ots) – Aufgrund der Aufmerksamkeit eines Zeugen hat die

Polizei Köln am Mittwochnachmittag (19. Juni) an der Berrenrather

Straße in Sülz zwei Kirchendiebe (28, 34) in flagranti geschnappt.

Gegen 13.50 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass zwei

Verdächtige soeben versuchten, die Kollekten aus einem Opferstock der

St.-Nikolaus-Kirche zu stehlen. Eine Streifenwagenbesatzung

überraschte die bereits mit Drogen- und Eigentumsdelikten hinreichend

aufgefallenen Männer noch im Gebetsraum. Ruckartig drehten die

Ertappten sich angesichts der Uniformierten um und ließen ihr

Einbruchswerkzeug fallen. Neben Drähten und Schraubendrehern stellten

die Beamten nur eine sehr geringe Bargeldsumme bei den Festgenommenen

sicher. Beide gaben an, sie hätten nur eine Kerze anzünden wollen.

Die beiden deutschen Drogenkonsumenten können in Deutschland

keinen festen Wohnsitz nachweisen. Sie wurden zudem erst kürzlich aus

der Haft entlassen. Wiederum müssen sich beide in einem

Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des

Diebstahls verantworten. (cg)

