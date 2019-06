POL-VER: Eigentümer eines gestohlenen Fahrrades gesucht

Verden (ots) –

Bereits am Pfingstsonntagmorgen, 09.06.2019, wurde in der

Ostertorstraße ein blauer Fahrrad mit rotem Korb bei einem

27-Jährigen festgestellt, das ihm scheinbar nicht gehörte. Er gab

selbst an, dass er das Fahrrad am selben Tag im Stadtgebiet gestohlen

hatte. Ein Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Das

Fahrrad kann nach Terminvereinbarung unter 04231/806363 und mit einem

Eigentumsnachweis bei der Polizei in Verden abgeholt werden. ++ Ein

Foto des Fahrrades befindet sich in der der digitalen Pressemappe der

PI Verden/Osterholz ++

