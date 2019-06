BPOL-KI: Zeugen gesucht nach Bombendrohung am Kieler Bahnhof

Kiel (ots) –

Nach der gestrigen Bombendrohung am Kieler Bahnhof ist die Polizei

auf ihre Hilfe angewiesen. Der Drohanruf ging am 20.06.2019 gegen

19:50 Uhr bei der Polizei in Kiel ein. Nach ersten Ermittlungen wurde

der Anruf aus dem Bahnhof Kiel von einer Telefonzelle getätigt. Im

Zeitalter der Smartphone Nutzung sind Anrufe von einer Telefonzelle

eher selten und fallen daher sicher auf. Wer kann sachdienliche

Hinweise zu einem Mann machen, der im Bereich des Blumenladen im

Bahnhof von der Telefonzelle aus angerufen hat. Vielleicht haben sie

zufällig Bilder oder ein Video gemacht. Alle Hinweise sind bei uns

willkommen. Vielleicht schauen sie ihre Bilder oder Videos noch

einmal an und werden dann fündig. Hinweise können sie bei allen

Polizeidienststellen oder bei der BPOLI Kiel, 0431 98 07 1 – 0 geben.

Wir wünschen allen Besuchern der KiWo2019 viel Spaß und werden mit

einem verstärkten Kräfteaufgebot für ihre sichere An und Abreise mit

den Zügen da sein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressestelle

Michael Hiebert

Telefon: 0431/ 980 71 – 118

E-Mail: michael.hiebert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.

Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

„Bundespolizei See“, um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:

–

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

– die bahnpolizeilichen Aufgaben

– die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Kiel | Publiziert durch presseportal.de.