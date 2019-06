POL-TUT: (Frittlingen) Tankautomat aufgebrochen

Frittlingen (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum

Freitag einen Tankautomaten in der Wellendinger Straße aufgebrochen.

Mit einem Schraubenzieher hebelten sie den Automaten auf. Die Diebe

entnahmen den Bargeldbehälter samt Inhalt. An dem Gerät entstand

Sachschaden. Tatzeit dürfte zwischen zirka 00.10 Uhr und 00.40 Uhr

gewesen sein. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt und sucht

Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07424 9318

0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.