POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Eier in Briefkasten und auf Auto – Briefkasten und Autokennzeichen mit Beleidigungen versehen – Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf

Freitag, zwischen 23 und 8.30 Uhr, wurde von unbekannten Tätern auf

einem VW-Polo, der auf einem frei zugänglichen Parkdeck in der

Wiesenstraße abgestellt war, etwa zehn Eier zerbrochen, ein weiteres

Ei wurde in den Briefkasten des Autohalters geworfen. Darüber hinaus

wurden auf dem Briefkasten sowie auf einem Autokennzeichen mit einem

Filzstift beleidigende Worte aufgebracht. Zudem wurde der Autolack an

mehreren Stellen leicht zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf

ca. 800 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefonnummer

06202/71282 beim örtlichen Polizeiposten oder außerhalb dessen

Öffnungszeiten unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Neckarau

zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.