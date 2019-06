POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster tot aufgefunden – Sachbeschädigung an Schule – Unfälle

Aalen (ots) – Schrozberg: Vermisster tot aufgefunden

Seit dem 26.05.2019 wurde ein 28-jähriger syrischer

Staatsangehöriger in Schrozberg vermisst. Der Mann verließ an diesem

Tag, unter Mitnahme eines Messers, gegen 12:30 Uhr seine Wohnung,

wobei er sich nach Zeugenaussagen in einem psychischen

Ausnahmezustand befand. Am vergangenen Sonntag fand ein Landwirt beim

Mähen seiner Wiese in Schrozberg eine männliche Leiche. Die

zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass es sich

bei dem Leichnam um den Vermissten handelt. Nach dem Ergebnis der

Obduktion ist davon auszugehen, dass der Mann sich mit dem Messer

selbst getötet hat. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht

vor.

Crailsheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße

beschädigte am Mittwoch zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten PKW VW Beetle.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu

kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der

Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier

Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Blaufelden: 5000 Euro Schaden

Am Freitag um 10:15 Uhr wollte ein 80-jähriger Lenker eines VW

Golf von einem Kundenparkplatz einer Apotheke auf die Hauptstraße

einfahren. Der Fahrer rutschte vom Bremspedal ab, so dass sein

Fahrzeug in die Fahrbahn rollte und von einem in diesem Moment

vorbeifahrenden Sattelzug gestreift wurde. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand.

Crailsheim: Auffahrunfall

An einer Fußgängerampel in der Karlstraße, auf Höhe des Rathauses,

kam es am Freitag um 08:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem

Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein 19-Jähriger PKW-Lenker

erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 52-jährige VW-Fahrer

abbremsen musste.

Sulzdorf: Sachbeschädigung an Schule

Eine Sicherheitsscheibe im rückwärtigen Teil einer Schule im

Hallweg wurde vermutlich mit einem Stein so stark beschädigt, dass

das Glas einseitig brach und ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro

entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier

Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Kinderspielzeug entwendet

In Bubenorbis in der Kübelrainstraße wurden zwischen Februar und

Juni drei Kinderroller der Marken Pucky und Hudora entwendet.

Hinweise erbittet der Polizeiposten Mainhardt. Tel.: 07903 / 940014

Crailsheim: Sattelzug streift PKW

Am Freitag um 08:25 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines

Sattelzuges die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe des

Parkplatzes Reußenberg wechselte der LKW-Fahrer auf die linke

Fahrspur, um einem aus dem Parkplatz einfahrenden Sattelzug das

Einfädeln zu ermöglichen. Hierbei übersah der LKW-Fahrer einen PKW

Ford Transit eines 48-Jährigen auf der linken Fahrspur und

kollidierte mit diesem Fahrzeug. In der Folge prallte der Transit in

die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000

Euro. Verletzt wurde niemand.

