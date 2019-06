POL-DU: Stadtgebiet: Polizei warnt vor falschem Bußgeldbescheid

Duisburg (ots) – Am Mittwoch (19. Juni) erhielt ein Senior (70)

aus Großenbaum gegen 12:30 Uhr eine Email mit einem gefälschten

Bußgeldbescheid des Landes Brandenburg. In dem von

Rechtschreibfehlern gespickten Anschreiben wurde der Duisburger

aufgefordert ein dreistelliges Bußgeld zu zahlen. In dem Schreiben

wird dem 70-Jährigen vorgeworfen einen Geschwindigkeitsverstoß

begangen zu haben, der auf einen Zeitpunkt in der Zukunft datiert

war.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag gegen 12:50 Uhr in

Neudorf-Nord. Auch hier erhielt ein Mann (65) einen gefälschten

Bußgeldbescheid der Polizei Brandenburg, in dem identische Fehler

auftauchten.

Sogar die Oberhausener Lokalredaktion einer Zeitung nahm eine

solche Zahlungsaufforderung in ihrem EMail-Postfach irritiert wahr

und informierte ihre Leser von dem Vorfall.

Bei den Duisburger Vorfällen reagierten die EMail-Empfänger und

ihre Angehörigen richtig und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Bußgeldbescheide werden auf dem Postweg versendet. Erhalten Sie eine

Email mit einer Zahlungsaufforderung, kommen sie dieser auf keinen

Fall nach. Enthält die Email einen Link, den man anklicken soll,

raten wir davon ab, dieser Aufforderung Folge zu leisten. (dab)

