FW-EN: Verkehrsunfall – Tankwagen mit Heizöl fährt in Scheune – Fahrer verstirbt

Breckerfeld (ots) –

Datum: 21.06.2019/

Uhrzeit: 10:26 Uhr/

Dauer: 1,5 Stunden/

Einsatzstelle: Berghauser Straße/

Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe

Zurstraße/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmorgen um

10:26 Uhr in die Berghauser Straße alarmiert.

Der Fahrer eines Tankwagens hatte aufgrund eines internistischen

Notfalls die Kontrolle über seinen LKW verloren. Dieser durchbrach

den Zaun einer Pferdekoppel und fuhr in die Gebäudewand eines

landwirtschaftlichen Betriebes.

Die zuerst an der Unfallstelle eintreffende Polizei fand den Fahrer

leblos vor und begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der

Rettungsdienst, sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Breckerfeld unterstützen dabei. Leider blieben alle Versuche, dem

Mann zu helfen, erfolglos. Er verstarb an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr übernahm die Sicherung des Landeplatzes für einen

ebenfalls angeforderten Rettungshubschrauber.

Zudem wurde die Einsatzstelle mit drei unabhängigen Löschmitteln

gegen die mögliche Brandgefahr gesichert, die Batterie des LKW

abgeklemmt und die Zufahrt in die Berghauser Straße in beiden

Richtungen gesperrt. Auch bei diesem Einsatz gab es leider wieder

Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Absperrung hielten und in

die Einsatzstelle fuhren.

Eine Beschädigung des Tanks an dem LKW wurde nicht festgestellt,

sodass kein geladenes Heizöl auslief.

Nach Start des Rettungshubschraubers und Übergabe der Einsatzstelle

an die Polizei war der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa eineinhalb

Stunden beendet.

*** Bitte beachten Sie das beigefügte Bildmaterial. Dieses darf unter

Angabe „Foto: Feuerwehr Breckerfeld“ zweckgebunden für die

Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede

weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer

schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Andreas Bleck

Telefon: 02338-80951

E-Mail: andreas.bleck@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld | Publiziert durch presseportal.de.